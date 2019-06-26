Fenerbahçe'nin ilgilendiği Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı

Liverpool’la yollarını ayıran ve şu sıralar adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı. Bu sezon CV’sine Şampiyonlar Ligi kupasını yazdırdıktan sonra İngiliz devine veda eden tecrübeli futbolcunun Türkiye’yi tercih etmesi halinde sarı kırmızılı formayı giymek istediği öğrenilirken, bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun Fatih Terim tarafından ilk tercih olmasa da başarılı teknik adam tarafından dikkatle takip edildiği ifade edildi.

3 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTEDİ

Geride bıraktığımız sezon 27 maçta forma giyen Daniel Sturridge 4 gol 2 asistlik performans yakalarken, İngiliz forvetin imza parası konusunu direkt olarak Galatasaraylı yönetimle, yıllık maaş olarak ise 3 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Sturridge’in hiçbir şekilde Fenerbahçe ile görüşmediği belirtilirken, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’la sözleşme şartlarını konuştuğu ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle sarı kırmızılı formaya sıcak baktığı vurgulandı. (TM Dijital Haber Merkezi)