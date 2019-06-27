Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Lima'yla gizli bir şekilde görüştüğü ortaya çıktı
Fenerbahçe’nin peşinde olduğu "10 numara" belli oldu. İki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima'yla gizli bir şekilde temasa geçen Fenerbahçe yönetimi bu transferde çok ısrarcı.
Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldızı belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.
MENAJER SEVİYESİNDE
Brezilyalı yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor. Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.
ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR
Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.
F.BAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI
Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu... 2 yıl önce de gündeme gelen Sambacı, F.Bahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti. 14 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Lima'nın Palmeiras'la 2022'ye kadar sözleşmesi var. (Takvim)
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