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16 Haziran 2019 14:46 | Pazar

Fenerbahçe'nin 31 Aralık 2018 itibariyle 3 milyar 516 milyon lira borcu olduğu açıklandı

Fenerbahçenin 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Ülker Stadyumu´ndaki Olağan Mali Genel Kurul´da sarı-lacivertli kulübün borcunu açıkladı. Burhan Karaçam, Fenerbahçe Kulübü ve bağlı olduğu ortaklarının borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğunu ifade etti. Karaçam, bazı borçlarda 1 TL´lik kur artışının ise sarı-lacivertli kulübü 300 milyon TL zarara uğrattığını söyledi.

Burhan Karaçam, şu ifadeleri kullandı:

"Faaliyetlerimizin büyük bir kısmı döviz cinsinden. Fenerbahçe'nin dövize karşı hassas bir yapısı var. Döviz varlıklarımız, döviz borçlarımızdan 300 milyon dolar daha az. Kurlarda artış olduğu zaman dövizli borçlarımızın çokluğu nedeniyle zarar ediyoruz. Her 1 TL´lik kur artışı bize o dönem içinde 300 milyon liralık zarara neden oluyor. Toplam borç ve yükümlülüklerimiz 3,5 milyar lira. Bu kadar kurun arttığı ortamda lira cinsinden borçların artması normal. Yıllardan beri birikmiş bir zarar var. Bu zarar 2017 yılı sonunda 1 milyar 461 milyon TL iken, 2018 yılı sonunda 1 milyar 912 milyon TL'ye yükseldi. 2017'de 763 milyon lira gelir üretmişiz. 2018'de 1 milyar 260 milyon TL gelir, 242 milyon lira da bağış gelirleri olmuş. İki katı gelir elde etmesine rağmen zarar etmekten kurtulamamışız. Çünkü giderlerimiz 1 milyar 034 milyon liradan 1.4 milyar liraya yükselmiş. İki katı kadar gelir elde etmemize rağmen toplamda dönem zararı 598 milyon liradan, 570 milyon liraya inmiş" dedi.

KAAN BİRDAL: SÜREKLİLİĞİN DEVAMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BELİRSİZLİK GÖSTERİYOR

Fenerbahçe Kulübü´nün bağımsız denetçi firması adına konuşan Kaan Birdal, süreklilik açısından ciddi şüphe olduğunu ifade etti. Kulübün öz kaynaklarının negatifte olduğunu aktaran Kaan Birdal, "31 Aralık 2018 itibarıyla grubun net dönem zararının 569 milyon 899 bin 139 lira olduğuna, aynı tarih itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin dönem varlıklarını 831 milyon 404 bin 18 lira geçtiğine ve net öz kaynaklarının negatif 1 milyar 912 milyon 411 bin 791 lira olduğuna değinen tabloya dikkat çekeriz. Bu durum işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi bir şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir" diye konuştu.

SELİM ÇEÇEN: ALİ KOÇ, SERMAYE ARTIŞINA 237 MİLYON TL BAĞIŞTA BULUNDU

Öte yandan Selim Çeçen de yaptığı sunumda başkan Ali Koç'un sermaye artışına 237 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

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