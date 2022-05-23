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23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:00:00

Fenerbahçeli yönetici İlker Dinçay: Hayallerimiz için desteğe ihtiyacımız var

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, Türk sporunun geleceğine dair hayaller kurduklarını ve bunun için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, AA muhabirine açıklamasında, Fenerbahçeli kadın boksörlerin Dünya Şampiyonası'nda 4'ü altın, 1'i gümüş olmak üzere 5 madalya kazandığını hatırlattı.

Sarı-lacivertli sporcuların müthiş başarılar elde ettiğini ve bundan gurur duyduklarını belirten Dinçay, "Amacımız onların başarısının önüne geçmek değil ama bunları söylemek gerekiyor. Biz çok önemli bir mücadele veriyoruz. Türk sporuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim yegane amaçlarımızdan biri, Türk sporuna katkı sağlamak. Biz bu çocukları sahipleniyoruz ve bunun artarak devam etmesi lazım. Fenerbahçe bir sporcu fabrikası lakin maddi manevi çok büyük bir emek olan bu çalışmaların devletimiz tarafından daha fazla desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk sporunun geleceği için başlangıç olarak kulüplerin bir sene yararlanabildiği ve sonrasında faydalanamadığı stopaj vergisinin tekrar yürürlüğe girmesi gerektiğini aktaran Dinçay, şöyle devam etti:

"Başkanımız sponsor desteği konusunda çok emek veriyor. Tüpraş'ın milli bir bilinçle amatör şubelerimize olan sponsorluğu şubelerimizi bir adım öteye taşıdı. Doğuş Grubu yelkene çok ciddi bir destek veriyor. Voleybolda, basketbolda birçok sponsorumuz var, bunlarla yürüyoruz. Avrupa'da bu kadar başarıyı yakalayan Fenerbahçe dışında emsal yok. Biz artık Avrupa'da final oynuyoruz ve kaybettiğimiz zaman farklı tepkiler alıyoruz, bu konuma geldik. Fenerbahçeli artık finallere alıştı, bunları bekliyor. Türkiye'ye dönüp baktığımızda futbol dışında yarıştığımız takımların neredeyse tamamı banka takımları, kamu kuruluşları, belediyeler... Yani tabii ki onlar da olsun ama biz de sporun 9 branşında yüzlerce sporcu yetiştiren bir kulüp olarak destek istiyoruz. Çünkü bizim bu çalışmalarımız aslında ülkemiz için. Sporcularımızın çoğu milli sporcular ve elde ettiğimiz bu rekorları, bu başarıları daha ileriye taşımamız lazım."

"Fenerbahçe, 2024'te yine Türkiye'nin yükünü sırtlayacak"

İlker Dinçay, Fenerbahçe'nin olimpiyatlardaki başarılarına dikkati çekti.

Sarı-lacivertlilerin olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olduğunu hatırlatan Dinçay, "Fenerbahçe, 2024'te yine Türkiye'nin yükünü sırtlayacak emin olun. Yine en yüksek sayıyı biz götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin amatör sporlarda çıtayı en yukarılara taşıdığını ve diğer Türk kulüplerine örnek olarak onları da bu başarılara zorladığını vurgulayan Dinçay, "Amatör sporlardaki başarıların başlangıcına bakınca basketbolda da bu çıtayı bu noktaya getiren Fenerbahçe'ydi. Voleybolda da ilkleri başardık, sonrasında peşinden diğer başarılar geldi. Bankalar ya da diğer kuruluşlar olsun ama onlar takım kurarken çok güzel vergi avantajlarından yararlanırken biz spor kulübü olarak hiçbir destek göremiyoruz. Bu durum da ne yazık ki adaletsizliği doğuruyor." diye konuştu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçeli sporcuların çok güzel bir manzara oluşturduğunu anlatan Dinçay, "Salona gittik orada baktık Fenerbahçeli sporcular yumak olmuş. Bireysel bir spor yapıyorlar aslında ama neredeyse hepsi Fenerbahçe'nin sporcuları. Başka hiçbir ülkenin böyle bir imkanı, bu sayıda sporcusu yok. Fenerbahçe, ülkelerin önüne geçti. Dünyada böylesi yok, bu yüzden gerçekten sahip çıkalım. Biz tabii 2024'e kadar yol planımızı hazırladık, belirledik. Yani imkanlar doğrultusunda diyelim. Türk sporuna dair hayallerimiz için desteğe ihtiyacımız var. Muhakkak bunun fazlasına ihtiyacımız var. Bizim hayallerimiz var." şeklinde görüş belirtti.

"Kurunun yanında yaşlar olarak yandık"

İlker Dinçay, stopaj vergisinin halihazırda olduğunu ve ona ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Zamanında çok önemli bir çalışma yapıldı ve yasa çıktı. Zaten halihazırda var, uygulaması da belli. Burada sadece onay verilecek. Biz bundan bir sene yararlandık ama bunu suistimal eden kulüpler oldu ve süreç durduruldu. Biz, kurunun yanında yaşlar olarak yandık. İptal edildi ama bunun tekrar etmesi lazım, bizim bunu tekrar alabilmemiz lazım. Biz gerçekten bugün şanslıyız, Tüpraş'ın amatör branşlarımıza sponsorluğuyla belli bir yere kadar getiriyoruz. Gerçekten bu yükü çekebiliyoruz ama bizim bunu artırarak devam ettirmemiz lazım. Bu mesajı herkese duyurabilmemiz lazım. Gerçekten önemli bir konu. İnşallah sesimiz artık duyulur."

Fenerbahçeli yönetici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim Dereağzı Tesisleri'ni geliştirme, tesisleri yenileme, büyütme hayallerimiz var. Başkanımızın futbol tarafında akademi projesi var. Bütün bu olimpik branşlarda çıtayı daha yükseltme, yaşatma hayalimiz var ama bunun desteklenmesi şart. Onun için en azından başlangıç olarak stopaj kanunun tekrardan başlaması çok önemli."

Etiketler : İlker Dinçay Bizim Dereağzı Tesisleri4 stopaj kanunu
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