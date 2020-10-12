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12 Ekim 2020 Pazartesi 23:12:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 23:24:00

Fenerbahçeli Novak: Koronavirüs testim negatif

Kaynak: AA

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Çekya Milli Futbol Takımı ile kampta olan Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Kovid-19 testinin negatif çıktığını söyledi.

Çekya Milli Futbol Takımı ile kampta olan Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirtti.

Çekya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İsrail ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve koronavirüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Novak, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncellikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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