Fenerbahçeli Kameni, Kamerun Milli Takımı'nda 30 bin euro için grev başlattı

Aziz Yıldırım döneminde Malaga’dan bonservis bedeli olmadan transfer edilen ve yıllık 2,2 milyon Euro maaş alan Carlos Kameni’de gelinen son durum Ali Koç’u bir hayli kızdırdı.

TEKLİFLERİ DE KABUL ETMİYOR SÖZLEŞMESİNİ DE FESHETMİYOR

Sarı lacivertli ekipte ilk sezonunda 16 maçta forma giydikten sonra transferi istenen, fakat kendisine gelen teklifleri bir bir reddeden 35 yaşındaki eldivenin sergilediği tavır Başkan Koç’u çıldırtırken, Kameni’nin 2,2 milyon euro’dan vazgeçip başka bir kulübe imza atmasının şimdilik imkansız olduğu belirtiliyor. Volkan Demirel ve Harun Tekin’in arkasında kalan deneyimli file bekçisi Afrika Kupası öncesi kendilerine ödeneceği taahhüt edilen 30 bin euro’nun verilmemesi üzerine grev başlatırken, krizin çözülmemesi halinde Kamerun'un bu önemli turnuva öncesinde diskalifiye cezası alacağı ifade edildi.

Daha önce ‘1 milyon Euro verelim sözleşmeni feshedelim’ teklifine sıcak bakmayan Carlos Kameni’nin 2,2 milyon euro’dan aşağıya inmeyeceği bildirildi. (TM Dijital Haber Merkezi)