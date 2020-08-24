Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:56:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:56:00

Fenerbahçeli futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktıpğı açıklandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

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