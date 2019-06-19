Fenerbahçeli Frey için Avrupa'dan 4 talip çıktı

Fenerbahçe'nin kadrodan çıkarmak istediği Michael Frey ile ilgili transfer iddiaları ortaya atıldı. İsviçreli futbolcunun transferi için Belçika ve İngiltere'den toplamda 4 talibin olduğu öne sürüldü. İngiltere'den Middlesbroug'nun 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Leeds United'ın da aynı derecede istekli olduğu vurgulandı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlech ile Genk, Michael Frey'e talip oldu. Her iki kulübün de Fenerbahçe ile temasa geçerek oyuncunun transferi için resmi adımı atacağı iddia edildi. Haberde, "Anderlecht ve Genk, Michael Frey'i transfer etmek için yarışıyor" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre de Middlesbrouh, Frey'e 5 milyon euro ödemeye hazır. Leeds United'ın da ilgisi devam ediyor. Leeds Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın İsviçreli futbolcunun mücadeleci oyun yapısını beğendiği vurgulandı.

Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 22 maça çıktı ve 5 gol attı. (Futbolarena)