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29 Haziran 2019 16:55 | Cumartesi

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi.

75 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Şükrü Birand için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş ile Birand'ın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.
 
Törende açıklamalarda bulunan Şükrü Birand´ın oğlu Burçak Birand, "Babam benim ve kardeşim için çok iyi bir baba, annem için çok iyi bir eş, torunları için çok iyi bir dedeydi. İyi bir insan ve iyi bir Fenerbahçeliydi. Her ölüm erken olur ama babam için hakikaten erken oldu. Bu süreçte onu yalnız bırakmayan Ali Koç'a, yönetim kuruluna, camiamıza ve takım arkadaşlarına, tüm sevdiklerine teşekkür ediyorum" dedi.
 
KOÇ: UNUTULMAZLARIMIZ ARASINDAKİ YERİNİ ALDI
 
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yaptığı açıklamada, "75 yaşında kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Onun gibi sağlıklı, fiziği yerinde, rengarenk bir insan için erken bir veda. Şükrü Bey iyi bir futbolcuydu. Futbol oynarken eğitim gördü. Mükemmel bir insan, mükemmel bir baba, mükemmel bir eş, mükemmel bir sporcu ve Fenerbahçeliydi. Bir insanın iyi insan olması, bu şekilde anılması insanın en büyük onuru ve gururudur. Kendine has haliyle sadece camiamıza değil Türk futboluna mal olmuş bir İstanbul beyefendisiydi. Eşiyle birlikte film yıldızı gibiydiler. Unutulmazlarımız arasındaki yerini aldı. Kişiliği, duruşu, başarıları ile tarihimize kazınan Şükrü Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve futbol dünyasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
 
KÜÇÜK: MELEK KALPLİ BİR İNSANI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM
 
Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise "Kendisini çok severdim. Değerli bir dostumu kaybettim. Tribünlerden maçını izledim, sahnelerde sesini dinledim. Melek kalpli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.
 
Sarı-lacivertli yönetici Turhan Şahin de "Bazı insanlar yaşamları boyunca yaptıkları icraatlarla topluma kendilerini sevdirirler. Onlar için ölüm bir son değildir. Onlardan biri de Şükrü Birand'dı" diye konuştu.
 
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak ise Şükrü Birand'ın sarı-lacivertli kulüpteki birlikteliğin sarsılmasından dolayı üzüntü duyduğunu ve camiaya birlik beraberlik içinde olunması yönünde çağrıda bulunduğunu anlattı.  (DHA)

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