Fenerbahçe'den transfer harekatı: Terence Kongolo'nun peşinde
Savunma hattına güçlendirme yapmak isteyen Fenerbahçe'de aranan stoper İngiltere'de bulundu. Ünlü gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Hollandalı stoper Terence Kongolo için Huddersfield'a teklif yaptığını yazdı.
Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Sarı lacivertli takım için gündeme gelen son isim Terence Kongolo oldu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe'nin dışında Kongolo'ya Fulham'ın da teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Hollandalı futbolcu geçen sezon İngiltere Championship'te 12 maçta forma giydi.
(Hüriyet)
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