Fenerbahçe'den transfer harekatı: Terence Kongolo'nun peşinde

Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Sarı lacivertli takım için gündeme gelen son isim Terence Kongolo oldu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'nin dışında Kongolo'ya Fulham'ın da teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Hollandalı futbolcu geçen sezon İngiltere Championship'te 12 maçta forma giydi.

(Hüriyet)