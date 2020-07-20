Fenerbahçe'den sürpriz transfer müjdesi

Derbide Beşiktaş'a kaybederek Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybeden Fenerbahçe'de gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda.

Mevcut ekonomik koşullar gereği bonservisi elinde olan ya da genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'ten Brahim Darri'yi gündemine aldı. Kanarya, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgileniyor.

BRAHİM DARRİ KİMDİR?



Sol kanatta görev yapan 1.75 boyundaki Darri, Tff 1.Lig ekiplerinden Karagümrük SK’de forma giyiyor. Zaman zaman forvette de görev Hollandalı oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Ajax altyapısında başlayan Brahim Darri, Hollanda’da Heracles, Den Bosch, NEC Nijmegen gibi takımlarda da forma giydi. Sezon başında bedelsiz olarak Tff 1.Lig ekiplerinden Karagümrük’e gelen oyuncu ligde 30 maçta forma giyerken 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.