Fenerbahçe'den ayrılan Topal, futbol kariyerine yurtdışında devam etmek istiyor

Şok bir kararla Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal’ın sarı lacivertli kulüple bağlarını koparır koparmaz birçok Süper Lig kulübünden teklif aldığı belirtilirken, milli futbolcunun bu tekliflere şimdilik teşekkür ettiği ve Topal’ın yurtdışından bir takımla anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi.

SÖZLEŞME FESHİ ONUN İÇİN DE SÜRPRİZ BİR KARAR OLDU

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen yaklaşık 3 milyon euro’luk alacağından vazgeçen 33 yaşındaki futbolcunun daha önce kariyer planlaması yapmadığı anlaşılırken, Mehmet Topal’ın kulüple ilişkisini kestiği andan itibaren menajerine ‘yurtdışı’ talimatı verdiği bildirildi. Şu anda bazı kulüplerle dirsek teması halinde olan Batur Altıparmak’ın teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken, deneyimli oyuncunun aktif futbol kariyeriyle birlikte uzun soluklu bir planlama yapacağı ifade edildi. (TM Dijital Haber Merkezi)