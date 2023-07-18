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18 Temmuz 2023 Salı 10:49:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 10:49:00

Fenerbahçe'den, 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarının daha önce reddedildiğine yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçmişte böyle bir başvuru yapmadığının vurgulandığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna ne başvurusu olmuştur ne de 'OLMAYAN' bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir."

Etiketler : FENERBAHÇE FUTBOL SÜPER LİG
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