Fenerbahçe'de yeni transfer Becao, takımla ilk antrenmanına çıktı
Kaynak: AA
Fenerbahçe'de yeni transfer Rodrigo Becao, sarı-lacivertli futbol takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Udinese takımından transfer edilen 27 yaşındaki stoperin ilk kez takımla çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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