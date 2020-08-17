Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleri ve dayanıklılık koşularıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, yarın sabah Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak idmanın ardından, akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.
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