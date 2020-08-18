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18 Ağustos 2020 Salı 08:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 08:00:00

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mehmet Ekici, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Fatih Terim'in de uygun mali şartlarda sıcak baktığı Mehmet Ekici, sarı kırmızılı kulübün yaptığı maç başına ödeme teklifini redditti.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. Yıldız futbolcu transferle ilgili kararını verdi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve geniş kadrosuyla yola devam etmek isteyen Galatasaray’dan bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim’in geniş kadroda Mehmet’in takım için faydalı olacağını düşündüğü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

Ancak Mehmet Ekici’nin geçmişte yaşadığı sakatlıklar, sarı-kırmızılıların bu isme mesafeli yaklaşmasına yol açtı.

Oyuncunun müzmin sakat olabileceği korkusuyla dikkatli hareket eden sarı-kırmızılılar, garanti ücretini çok düşük tutarak milli futbolcuyu renklerine katma planını yaptı.

Galatasaray Mehmet’e maç başı teklif yaptı. Buna göre rakam da 120 bin lira olarak belirlendi.

Teklif üzerine Mehmet Ekici transfer için kararını verdi.

Galatasaray’dan sözleşme olarak maç başı ücret teklifi alan 30 yaşındaki futbolcu, bu öneri karşısında istediğini bulamadı.

Aslan’ın bu teklifine soğuk yanıt veren Ekici, daha iyi bir teklif isteyerek; anlaşmayı reddetti.

Sarı-kırmızılılardan istediğini bulamayan 30 yaşındaki futbolcu; bir yandan ise Almanya’dan gelecek tekliflere doğru yöneldi. Kariyerine futbola başladığı Almanya’da devam etmek isteyen milli futbolcu, yeniden Bundesliga’da forma giymek istiyor.

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