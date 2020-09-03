03 Eylül 2020 Perşembe 19:45:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 19:45:00
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
Fenerbahçe Futbol Takımında, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2020
Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wi1mYNIydV
- Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı
- Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrıldı
- TFF kararı açıkladı! Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısı seyircisiz
- Arjantin devi Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı
- Denizlispor'dan Fransız golcü Yaya Sanogo'ya teklif
- Antalyaspor'da koronavirüs şoku! 5 kişi pozitif çıktı