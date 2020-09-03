Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı

Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.



Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wi1mYNIydV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2020

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.