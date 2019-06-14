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14 Haziran 2019 09:25 | Cuma

Fenerbahçe'de hedef Brezilyalı forvet Leo Bonatini

Bonservisi Wolverhampton’da olan 25 yaşındaki arka forvet ve 9 numara oyuncusu Leo Bonatini, Sarı Lacivertliler’in gündeminde. İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri

FENERBAHÇE’NİN gözü Wolverhampton’ın Brezilyalı forveti Leo Bonatini’de. İngiltere basınındaki iddialarda Sarı-Lacivertliler’in ‘gizli forvet’ olarak tanımlanan 25 yaşındaki Bonatini’yi izlediği yazıldı. Luciano, Alex, Deivid gibi eski oyuncularından tavsiyeler alan F.Bahçe’nin, bu isimlerin önerisiyle Bonatini’yi listeye aldığı aktarıldı. Juventus geçmişi de olan Bonatini, Wolverhampton’dan ayrılmanın eşiğinde.

U17’NİN VE ESTORİL’İN YILDIZIYDI

Cruzeiro altyapısındayken 2012’de Juventus’a 1 milyon euroya kiralanan Bonatini, kulübünün onay vermemesiyle Juve’ye gidemedi. 2015’e kadar Brezilya’da kalan Bonatini, 2015’te Estoril’e gitti. Burada gösterdiği etkili performansla, 1 yıl sonra 5,5 milyon euroya Al-Hilal’e geçti. 2017’de Wolverhampton kaptı,- son olarak N.Forrest kulübünde kiralık oynadı. Bonatini, 2011’de U17 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın gözbebeğiydi. Asıl patlama da Estoril’de: 53 maçta 24 gol, 5 asist!

JAiLSON YOLCU

TRANSFERİ konuşulan isimlerin dışında da orta sahası bir hayli kalabalık olacak Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson’u satmaya razı olabilir. Sevilla ve Lazio’nun ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için belirlenen rakam ise 10 milyon euro!..

FREY iNANIYOR!

MENAJERLERİNİN kulüp bulamadığı Michael Frey, bu sezon kendisini ispatlayacağına inanıyor. Uyum sürecini geç atlatması ve sakatlıktan dolayı yıpranan İsviçreli forvetin, kalmaya istekli olduğu aktarıldı. Fenerbahçe, uygun bir teklif gelmesi halinde biletini kesecek.

PELKAS’IN KAFASI KARIŞTI

PAOK’un on numarası Dimitrios Pelkas, takımından gelen sözleşme uzatma teklifi ne yanıt vermedi, Fenerbahçe’nin ilgisinin aklını bulandırdığı belirtildi. 25 yaşındaki Yunan on numara, bu sezon çıktığı 39 resmi karşılaşmada 6 gol, 9 asist üretti.

(Aksam)

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