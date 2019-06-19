Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, Omar Imeri oldu

Fenerbahçe'nin, genç ve yetenekli oyuncu arayışı devam ediyor.

Hedefteki isim Makedonya’nın Shkendija takımında forma giyen Omar Imeri.

Bir süredir sarı lacivertlilerin takip ettiği Imeri, son olarak Arnavutluk – Türkiye 21 yaş altı maçında izlendi.

Fenerbahçeli gözlemciler genç sağ kanat için onay verirken, transfer için ilk adım atıldı.

Sportif Direktör Damien Comolli’nin 19 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle görüştüğü öğrenildi.

350 bin euro bonservis bedeli talep edilen Omar Imeri için temaslar devam edecek.

On numara pozisyonunda da forma giyebilen genç futbolcunun da Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Makedonya Ligi'nde 25 maçta 8 gol, 5 asistle takımına katkı sağlayan Imeri ile Türkiye’den Medipol Başakşehir’in de ilgilendiği iddia edildi. (TRT Spor)