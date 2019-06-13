Fenerbahçe'de Ersun Yanal - Comolli gerginliği! Ali Koç iki ismi uyardı
Fenerbahçe'de sportif direktör ile teknik direktör arasında transfer sebebiyle soğuk savaş yaşanıyor. Talepleri gerçekleşmeyen Yanal, Comolli'nin görüştüğü oyuncuları veto ediyor.
Yeni sezonda sil baştan kadro hazırlığında olan Fenerbahçe'de ekonomik sıkıntılar bir yana, sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal arasında tansiyon tırmanıyor.
Geçen sezon kurduğu kadro sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Comolli, transferde tek yetkili olmak isteyen Ersun Yanal'ın talep ettiği oyuncuların yüksek maliyetlerini gerekçe göstererek liste dışı bıraktı.
Yanal, kulübün çıkarları için Comolli'nin bu hamlesine sessiz kaldı. Ancak Fransız, Yanal'ın listesinde olmayan isimlerle görüşmelere başlayınca gerginlik çıktı. İstemediği oyunculara onay vermeyi düşünmeyen Ersun Hoca, Comolli'nin bulduğu oyuncuları veto etmeye başladı.
Başkan'dan uyarı
İkili arasındaki gerginlik restleşmelerle tırmanırken, transfer çalışmaları da sekteye uğradı. Yeni transferlerin kampa yetişmesini isteyen Yanal, sıkıntılarını yönetime iletirken, Comolli de yaşanan süreçten duyduğu rahatsızlıkla ilgili Ali Koç'a rapor verdi.
Koç'un, her iki isme de uyumlu çalışmaya mecbur olduklarını ilettiği öğrenildi. Koç'un yeni bir problem istemediğini belirterek, transferlerin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği, isimler konusunda ise Comolli ile Yanal'ın orta yolu bulmak zorunda olduğunu vurguladığı ifade edildi.
(Türkiye)
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