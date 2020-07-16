Fenerbahçe'de derbi maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Sarı-lacivertli futbolcular pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak idmanı noktaladı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.
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