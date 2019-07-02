02 Temmuz 2019 23:24 | Salı
Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çalışmalar, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
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