22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:50:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:50:00
Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
Kaynak: AA
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Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıllığına uzatma kararı aldı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.
Açıklamada, "Değerli futbolcumuza çubuklu formamızla başarı dolu bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.