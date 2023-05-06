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06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:00:00

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 67 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı Willian Arao, müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları devam eden kaleci Altay Bayındır ile Lincoln Henrique, zorlu deplasmanda boy göstermeyecek.

Sınırda 5 isim

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Etiketler : fenerbahçe giresunspor süper lig deplasman
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