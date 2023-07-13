Fenerbahçe, St. Petersburg'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Rusya'da altıncı gününü geçiren sarı-lacivertliler, turnuva kapsamında 15 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı hafif antrenmanın ardından akşam saatlerinde daha kapsamlı bir idmanla sürdürdü.

Petrovski Stadı'nda gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana futbolcular, ısınma koşusu yaparak başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, taktik de çalıştı.

YENİ TRANSFERLERİN İLK SAHA ANTRENMANI



Serin havada gerçekleştirilen antrenmana, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Umut Nayir ve Alexander Djikuda da katıldı.



Bu oyuncular sabahki salon antrenmanından sonra sahadaki ilk antrenmanlarını yapmış oldu.

Özellikle Umut Nayir'in yeni takım arkadaşlarıyla çabuk uyum sağladığı ve onlarla şakalaştığı gözlendi.

Teknik direktör İsmail Kartal, Sdyushor Smena Stadı'nda dün yapılan Kızılyıldız maçında rakibin sertliğinden yakınmış ve hakemin sertliğe müsamaha gösterdiğini belirtmişti. Bu maçta ayağına darbe alan Joao Pedro, bugünkü antrenmana katılmadı. Pedro'nun MR çekimine gönderildiği belirtildi.

Aynı zamanda dünkü maçta görev alan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci de dinlenmeleri için otelde bırakıldı.

Fenerbahçe, turnuva kapsamındaki son maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Sdyushor Smena Stadı'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacak.



Saat 19.30'da başlayacak mücadele S Sport Plus'ta canlı yayımlanacak.

Turnuvada normal süresi 0-0 biten ilk mücadelede Zenit'e penaltılarla 4-3 yenilen sarı-lacivertliler, dün ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-1 kaybetmişti.

