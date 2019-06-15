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15 Haziran 2019 18:59 | Cumartesi

Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi

TBSL play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 82-73 mağlup etti ve seride durumu 2-2 yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 82-73 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin beşinci maçı 17 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmanın başında boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile Sloukas'ın üç sayılık, Ahmet Düverioğlu'nun da pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Melli ile Kalinic'in sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 12. dakikada farkı 12 sayıya (31-19) çıkardı. Kalinic'in teknik faulü sonrası Beaubois'in serbest atışlardan attığı sayılarla oyunu dengeleyen Anadolu Efes, savunmasını sertleştirdi ve Larkin'in basketleriyle 19. dakikada farkı 1'e indirdi: 38-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan ve 21. dakikada ilk kez öne (42-43) geçen Anadolu Efes, Moerman ve Baeubois'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı 5 sayıya (48-53) çıkardı. Lacivert-beyazlı takıma kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melli'nin etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakaladı 29. dakikada farkı 6 sayıya (59-53) taşıdı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 62-57 galip durumda girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun boyalı alandan kaydettiği sayıyla 32. dakikayı 9 sayı (69-60) farkla önde geçti. Hücumda ve savunmada direncini arttıran Anadolu Efes, Moerman ve Micic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 38. dakikada eşitliği yakaladı: 72-72. Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 39. dakikada farkı 7 sayıya (79-72) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-73 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Sloukas 16, Ali Muhammed 6, Kalinic 8, Melli 19, Ahmet Düverioğlu 12, Melih Mahmutoğlu 12, Sinan Güler, Datome 4, Guduric 5

Anadolu Efes: Micic 16, Larkin 14, Beaubois 14, Moerman 13, Dunston 6, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim

1. Periyot: 25-15

Devre: 42-37

3. Periyot: 62-57

Beş faulle çıkanlar: 35.31 Beaubois, 36.46 Moerman (Anadolu Efes)

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