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Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı
20 Temmuz 2023 Perşembe 20:59:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 20:59:00

Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı

Kaynak: IHA

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Fenerbahçe Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını veren başarılı defans oyuncusu, "Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark oluşturuyorsunuz" dedi.

TRANSFERİN DETAYLARI KAP'A DA BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França'nın (Becao) transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

Etiketler : Fenerbahçe transfer haberleri Rodrigo Becao transferi fenerbahçe
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