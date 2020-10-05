Fenerbahçe, Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu

Fenerbahçe, Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın PAOK takımından 27 yaşındaki Dimitris Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti.

Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı