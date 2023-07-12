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12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:51:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:51:00

Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: AA

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Umut Nayir, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı.

UMUT NAYİR, FENERBAHÇE'DE REKABETE HAZIR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, beklentileri karşılayabilmek gayret göstereceğini belirtti.

Milli futbolcu ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, imza töreninin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren 30 yaşındaki santrfor, "Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çok kaliteli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Selahattin Baki ise "Çok mutluyuz. Türk merkezli yapılanmalar beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çok kaliteli, milli takım forması giyen, pırıl pırıl ve çok değerli bir rakibimizdi ama artık bizden biri. Üç kulvarda hep beraber ciddi bir mesai vereceğiz. Büyük katkılar vereceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Etiketler : UMUT NAYİR FENERBAHÇE SÜPER LİG
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