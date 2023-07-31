Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Kaynak: AA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Miha Zajc'la yeniden anlaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4,5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kulüp açıklamasında, oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonu yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 7 de asist yaptı.
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