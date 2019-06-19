19 Haziran 2019 10:10 | Çarşamba
Fenerbahçe, Mert Günok transferi için Okan Buruk'un kararını bekliyor
Fenerbahçe’nin anlaştığı Mert Günok için son sözü Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk söyleyecek.
Fenerbahçe kaleye takviye için düşündüğü ve söz kestiği eski kalecisi Mert Günok transferinde beklemeye geçti.
Sarı-Lacivertliler, transfer teklifini Medipol Başakşehir yönetimine iletti. Yönetimin ise Teknik Direktör Okan Buruk’tan görüş sorduğu kaydedildi. Buruk’un Mert’in takımda kalmasını istediği ancak son kararı henüz yönetime bildirmediği öğrenildi.
(Star)
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