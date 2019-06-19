Fenerbahçe, Mert Günok transferi için Okan Buruk'un kararını bekliyor

Fenerbahçe kaleye takviye için düşündüğü ve söz kestiği eski kalecisi Mert Günok transferinde beklemeye geçti.

Sarı-Lacivertliler, transfer teklifini Medipol Başakşehir yönetimine iletti. Yönetimin ise Teknik Direktör Okan Buruk’tan görüş sorduğu kaydedildi. Buruk’un Mert’in takımda kalmasını istediği ancak son kararı henüz yönetime bildirmediği öğrenildi.

(Star)