Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini duyurdu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’u kadrosuna katmaya çok yakın. Las Palmas Kulübü Başkanı Miguel Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili olarak, “Fenerbahçe ile Mauricio Lemos’un transferi konusunda prensipte anlaştık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır” şeklinde konuştu.

Lemos bu sezon Las Palmas formasıyla 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Uruguaylı savunmacı bu maçlarda 2 de kırmızı kart gördü.

