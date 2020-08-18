Fenerbahçe Mame Thiam transferini açıkladı
Kaynak: AA
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe , Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Mame Thiam'ı renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp, Senegalli forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mame Thiam ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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