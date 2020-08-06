Fenerbahçe, Lazio'nun dev teklifini reddetti
Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Lazio'nun Vedat Muriqi için yaptığı 15 milyon avroluk teklifi reddetti. Görüşmeler sürüyor.
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak.
İstanbul'a gelen Lazio yetkilileri, Vedat Muriç'i resmen istedi. Vedat'ı kadrosuna katmak isteyen Lazio, Kosovalı golcü için 15 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi ancak bu teklif Fenerbahçe Yönetimi tarafından reddedildi.
YÖNETİM 20 MİLYON İSTİYOR
Lazio'nun teklif ettiği 15 milyon euroyu az bulan Fenerbahçe Yönetimi, İtalyan kulübünden pazarlıksız olarak tam 20 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A
Vedat Muriqi'nin satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı Çaykur Rizespor'a gidecek
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı
(TRT SPOR)
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