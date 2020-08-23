Fenerbahçe'nin forvet tercihi Mandzukic

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23 Ağustos 2020 Pazar 10:09:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 10:09:00

Fenerbahçe Kulübü, Mandzukic için teklifini yaptı

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Vedat Muriç'i atmak üzere olan Sarı lacivertliler, Kosovalı golcünün yerini yıldız bir isimle doldurmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, bonservisi elinde olan Hırvat forvet Mario Mandzukic ile görüşmelere başladı.

Vedat Muriç'i Lazio'ya satması an meselesi olan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'i listenin ilk sırasına alan Sarı-Lacivertliler bütün şartları zorluyor.

Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon eurodan açtığı öğrenildi.

Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon euroya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. 

Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

Mandzukic için en ciddi talibin Fenerbahçe olduğu da gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

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