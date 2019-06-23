Fenerbahçe, Kolarov, Mensah ve Fejsa transferlerinde son aşamaya geldi

Fenerbahçe'nin transfer harekâtı yüksek bonservis talepleri sebebiyle sekteye uğruyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Roma'yı ikna etmeye çalışıyor.

İtalyan ekibi, Inter ve Napoli'nin de talip olduğu 33 yaşındaki yıldız için Manchester City'e ödediği 5 milyon avro bonservisi istiyor. Fenerbahçe 2,5 milyon avroluk teklifle Roma'nın talebine en yakın olan takım durumunda. Ancak bir diğer problem de İtalyanların sol bek arayışını sonuçlandıramamış olması.

Shakhtar Donetsk'in 29 yaşındaki sambacısı İsmaily'nin peşinde koşan Roma amacına ulaşamadan Kolarov'u elden çıkarmak istemiyor. Ancak Sırp yıldızın Roma'dan ayrılması halinde ise kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Prosedürler kaldı

Transferi bonservisi krizine takılan bir diğer oyuncu da Ljubomir Fejsa. Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Sırp ön libero için teklif ettiği 3 milyon avroluk bonservisi bedelini az bulan Benfica, 5 milyon avroda diretiyor. Portekiz ekibinin 2013'e 4,5 milyon avroya aldığı Fejsa için bu rakamı çok bulan sarı-lacivertliler ise oyuncuyla anlaşmış olmanın verdiği rahatlıkla 3 milyon avrodan yukarı çıkmak istemiyor.

Pazarlıkları yürüten menajer Mirsad Türkcan, anlaşma konusunda yönetime güvence verirken, Fejsa'nın hafta içinde imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kayseri de Atletico Madrid'den 3,6 milyon avroya aldığı Ganalı yıldızı Bernard Mensah için sarı-lacivertlilerden 10 milyon avro istiyor. Mensah'la 3 yıllık anlaşma yapan Fenerbahçe'nin ise sarı-kırmızılılara teklifi 3 milyon avro artı oyuncu.

Kılınç pazarlığı

Emre Kılınç için Sivasspor ile pazarlık kızıştı. Kırmızı-beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon avro talep ediyor. Sarı-lacivertliler ise oyuncuya karşılık Barış Alıcı ya da Alper Potuk'u takasta kullanmak istiyor. Rıza Çalımbay'ın istediği Alper gitmeye ikna edilirse Emre transfer edilecek.

(Türkiye)