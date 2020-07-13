Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u geçemedi

Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

5. dakikada Ferdi'nin şık pasıyla soldan bindiren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında penaltı noktası civarında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

7. dakikada Claudemir'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda savunmada Ozan Tufan'dan şık bir çalımla sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Kone'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

14. dakikada Demir Grup Sivasspor 2. gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan etkili ortasında altıpasta Kone, çok müsait durumda topu direk dibinden auta attı.

16. dakikada soldan Tolgay'ın pasıyla sıfıra inen Hasan Ali kaldırım'ın ortasında altıpas üzerinde Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan Falette'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve kaleci Samassa'dan önce topu göğsüyle önüne alan Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Kaleci Samassa'nın uzun vuruşunda rakip yarı sahanın ortalarında Yatabare'nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre, kaleci Altay'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-2.

51. dakikada Demir Grup Sivasspor net bir gol şansını değerlendiremedi. Kaleci Samassa'nın aut vuruşunda, rakip yarı sahanın ortalarında topa iyi yükselen Yatabare, meşin yuvarlağı savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında Mert Hakan Yandaş müsait durumda topu filelere gönderecekken savunmada Hasan Ali Kaldırım topu, son anda müdahale ederek kornere çeldi.

52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

70. dakikada Emre Kılınç'ın soldan etkili ortasında altıpas önünde Kone'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe ortasında Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u geçemedi

Kadıköy'de, haftaya 54 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan 50 puanlı Fenerbahçe, rakibine yenilince bitime 2 hafta kala aralarındaki puan farkı 7'ye yükseldi.

Fenerbahçe, lig üçüncülüğü hedefi doğrultusunda rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak ilk 3'e girme şansı kalmadı.

Demir Grup Sivasspor, bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti.

Kadıköy'deki 3 maçlık seri sona erdi

Fenerbahçe, ligde sahasında 3 maç sonra galip gelmeyi başaramadı.

Pandeminin ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a yenilerek ligde 3 maç aradan sonra Kadıköy'de galip gelemedi.

Deniz Türüç ligde 14 maç sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, ligde 14 maç sonra gol atma başarısı gösterdi.

Ligde son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkati çeken Deniz, sarı-lacivertli formayla ligde 3. golünü kaydetti.

Deniz, son olarak ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında gol atmayı başarmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon diğer golünü ise yine Demir Grup Sivasspor karşısında bulmuştu.

Ömer Faruk, 62 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi.

Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Falette tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Falette, Demir Grup Sivasspor maçını tamamlayamadı.

Tecrübeli oyuncusu, karşılaşmanın 84. dakikasında sakatlanarak yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

Sayyadmanesh ilk kez

Fenerbahçe'nin İranlı genç forveti Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sezonun ilk yarısında kiralık olarak İstanbulspor'da forma giyen Sayyadmanesh, karşılaşmanın 88. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

90+3. dakikada hücumun sağından Tolga Ciğerci ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.