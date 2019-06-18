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18 Haziran 2019 16:55 | Salı

Fenerbahçe, final serisinde yaşanan olaylarla ilgili Anadolu Efes'in antrenörünü suçladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin final serisinde yaşanan olaylarla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Travma riskiyle karşı karşıya kalan oyuncumuz, ambulansla hastaneye götürülmemiştir. Bu noktaya nasıl geldik? Bu durumu ateşleyenler, çanak tutanlar kimlerdir? Bizim kişilerle sorunumuz yoktur. Anadolu Efes'in antrenörü geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinmiş koçun, ardı arkası kesilmeyen tavırları" dedi.

Fenerbahçe Başkanveli Semih Özsoy, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta yaşan "ambulans vakası" hakkında bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta travma riski olan Datome'nin hastaneye götürülmesdiğini ifade eden Özsoy, Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman hakkında da gündeme oturacak sözler dile getirdi. Özsoy ayrıca Anadolu Efes'i iki maçta da yenerek şampiyon olacaklarını iddia etti.

Ali Koç'un basın toplantısına katılmama sebebini de anlatan Özsoy, "Ali Başkan burada olacaktı ama Kulüpler Birliği toplantısı uzun sürdüğü için Bankalar Birliği toplantısı da sarktığı için yetişemedi. Eminim onun da söyleyeceği çok şey vardı, belki bu seriden sonra, belki en kısa sürede açıklama yapar" dedi.

"ALİ BAŞKAN'IN DA SÖYLEYECEKLERİ VARDI"

Ali Başkan burada olacaktı ama Kulüpler Birliği toplantısı uzun sürdüğü için Bankalar Birliği toplantısı da sarktığı için yetişemedi. Eminim onun da söyleyeceği çok şey vardı, belki bu seriden sonra, belki en kısa sürede açıklama yapar. Ergin Ataman'ın problemi kendisiyle. Bugüne kadar konuşmadık çünkü ciddiye almadık, bizden uzakta olsun istedik. Bunu bir geçim kaynağı yapmış, hocalığı yetmediği için bunu bu şekilde kapatmaya çalışıyor. İyi hoca, iyi insan örneği Obradovic'tir.

"ARSIZLIĞI SERMAYE EDİNMİŞ BİR ZAT"

Seride uzun bir yol katettik. basketbolun güzelliklerini konuşmak en iyisiydi ve susmamız eleştirildi. basketbolu, basketbolculara bırakmak istedik. Ancak geldiğimiz noktada konuşmak kaçınılmaz oldu. Dün akşam basketbol dışında insanlık namına üzülecek şeyler yapıldı. Hong Kong'da bir ambulansa 20 saniyede yol verilirken, medeniyetin ne boyuta geldiğini görmüş olduk. bizde yaşananların ardından ne görüntüye ne de başka bir şeye gerek var. Gündemi saptırma anlamında bazı açıklamalar olabilir. Travma riskiyle karşı karşıya kalan oyuncumuz, ambulansla hastaneye götürülmemiştir. Bu noktaya nasıl geldik? Bu durumu ateşleyenler, çanak tutanlar kimlerdir? Bizim kişilerle sorunumuz yoktur. Anadolu Efes'in antrenörü geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinmiş koçun, ardı arkası kesilmeyen tavırları, TBF'nin burada gerekli cezaları vermemesi ve bugün gelinen yer... Üzüldüğümüz kısım, TBF ve basınının da buna sessiz kalmasıdır.

"KARDEŞİ, KARDEŞE KIRDIRMA NOKTASINA GELİNDİ"

Hiçbir şey olmadan Ali Koç'a 'azmettirici' dedi. Can güvenliği olmadığı için Ataşehir'e gelmeyeceğini söylemedi, kendi yanına pay kaldı. Bu kişinin, Kızılyıldız, Karşıyaka ve birçok kurumla sorunu var. Polis şapkasıyla maça gelmek mi, kurşun geçirmez yelekle maça çıkmak mı, en son da kulaklık maça çıktığını gördük. Kardeşi, kardeşe kırdırma noktasına geldi. Maalesef Anadolu Efes'in arsızlığı sermaye edinmiş koçunun ardı arkası kesilmeyen tavırları, TBF'nin burada gerekli cezaları vermemesi ve bugün gelinen yer.

"ONLARIN SALONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Biz şampiyon olacağız. Onları kendi salonunda da yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Biz bunun için konuşmuyoruz. Dünyanın her yerinde maç seyrederim, ilk defa otomatik silahlı polisi bir salonda gördüm. Bunlar korkunç şeyler. Spor Şube aklıselim davranmaktadır, onlara teşekkür ederiz. Anadolu Efes'İn antrenörü, başka takımdayken de bunları yaptı ve birçok takımla karşı karşıya geldi. Obradovic'in yüzüne tükürüldüğünde, bunları provoke etmedi ve yürüdü gitti. Biz bunları provokasyon için kullanmadık. Kullanmamak bir teşekkürü gerektirirken, biz eleştirildik.

"TBF YAŞANANLARI ARAŞTIRMALIDIR"

Galatasaray ile kadınlar basketbolda oynadığımız seride aynı hakem bana bütün salon ederken anons yaptırmazken, sadece sonlarda bir anons yaptırırken, ve maç sonu özür dilerken, dün daha taraftarın ne dediği anlaşılmazken, anons yaptırdı. Kendisi bir talimat vermediyse, TBF yaşananları araştırmalıdır.

NEDEN SÜREKLİ ERGİN ATAMAN?

Ergin Ataman, Türk basketbolunu elinde oyuncak etmeye çalışıyor, TBF'nin de bu duruma sessiz kalması, kabul edilebilir bir şey değil. Yöneticilerin yöneticilere, taraftarların taraftarlara küfürünü duyduk ama İspanya'da Ergin Ataman'ın taraftara olan küfürü gibi bir durumu hiç görmedik. Taraftarın küfür etmesi doğru değil ama neden Ergin Ataman'a bu yapılmaktadır? Arsızlığı sermaye edindiği için 'Ben yaptım, oldu' endamıyla sayın Ali Koç'a bile 'Benden özür dileyin' demek cüretini kendinde bulmuştur. Taraftar sessiz kalmasın, o zaman da 'İçinizden küfür ediyorsunuz' diyerek ceza verebilirler. Bu yüzden 'Fenerbahçe sen çok yaşa' diye bağırsınlar.

ÇİRKEFLİK YAPMADAN ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Çarşamba günü oynayacağımız bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık, çünkü işin nereye gideceğini kestiremiyoruz. Dünyanın öbür ucundan gelmiş Anadolu Efesli oyuncuların eşleri, soyunma odasının önünde dans adı altında bir takım hareketler sergiledi. Bu, durumun ne boyuta geldiğinin, ne derece etkilendiklerinin göstergesidir. Bizi düşman gibi görmüşler! Bu iklimi yaratan da Ergin Ataman'dır. Bu yaşananlara sessiz kalan TBF, yaşananların ne duruma geldiğin görmelidir. İnşallah bundan sonraki iki maçta, oyuncularımız böyle şeylere pabuç bırakmayacaklar, çıkacaklar ve şampiyon olacaklar. Kostas'ın babasını, Dixon'ın ablasını, camiamızdan bir çok kişiyi kaybettik. Onlar bu seriyi izlediler ama sonunu göremediler. Onları için çıkıp kazanacağız. Bizim bütün camiamıza şampiyonluk borcumuz var. Çirkeflik yapmadan nasıl şampiyon olunur, göstereceğiz.

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