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06 Ağustos 2020 Perşembe 19:13:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 19:24:00

Fenerbahçe, Filip Novak'ı transfer ettiğini resmen açıkladı

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Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Fili Novak ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Filip Novak, 3 yıl süreyle Fenerbahçe'de oynayacak.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"

"ÇOK MUTLUYUM"

Filip Novak yaptığı açıklamada: "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.

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