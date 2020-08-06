Fenerbahçe, Filip Novak'ı transfer ettiğini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Fili Novak ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Filip Novak, 3 yıl süreyle Fenerbahçe'de oynayacak.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"



"ÇOK MUTLUYUM"



Filip Novak yaptığı açıklamada: "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.

