VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İMECE bugün uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
İsrail'deki ana muhalefet lideri: Netanyahu, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri
Kuşadası açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bayraktar TB3 ve Kızılelma TGC Anadolu'da konuşlandı
Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi
Malatya'da ağır hasar gören 5 katlı bina çöktü
10 Nisan 2023 Pazartesi 23:39:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 23:39:00

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 puanı aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Maçın 4. dakikasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Szalai'nin kale sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Arao, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Arao'nun kafa vuruşu sırasında düdüğünü çalarak ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Samet Akaydın'ın Rayyan Baniya'ya faul yaptığını işaret etti.

24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmada öne geçen taraf oldu. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Colley, üç rakibinin arasından meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Altay Bayındır'dan seken top, altıpas üzerinde boşta kaldı. Altay'dan önce topa hamle yapan Ozdoev, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+3. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Ozdoev'in uzun mesafeli pası sonrası sağ kanattan hareketlenen Colley, meşin yuvarlağı kontrol edip ceza sahası sağ çaprazına geldi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Altay topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Ricci'nin derinlemesine pasında sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkıp ceza sahasına giren Colley, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda, Altay gole izin vermedi.

50. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Valencia'nın ortasında savunmadan seken top, Zajc'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan gelişine sert vurduğu top, kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-1.

56. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Shukurov'un uzun pasında sol kanattan hareketlenen Fabio Borini, Ferdi Kadıoğlu'ndan sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. İtalyan futbolcu, müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Batuhan'dan dönen topu Pedro tamamlamak istedi ancak vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Arda Güler kale sahasına ortaladı. Arka bölümde iyi yükselen Szalai, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, puanını 57'ye yükselterek puan cetvelinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Etiketler : Fenerbahçe Fatih Karagümrük deplasman

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX