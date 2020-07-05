Fenerbahçe evinde mutlu

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde sahasında üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahası içine giren Muric, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz'in gelişine yerden vuruşunda kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.

4. dakikada Berkan Emir'in savunma arkasına pasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Wilczek'in köşeye sert şutunda kaleci Altay Bayındır şık bir kurtarışla topu kornere yolladı.

9. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tolgay Arslan'ın savunma arkasına pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan ve meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyan Deniz Türüç, penaltı noktası civarında Muric'i gördü. Muric'in gelişine vuruşunda kaleci Beto topu son anda çeldi. Devamında Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Falette'nin kurduğu atakta sol kanatta Hasan Ali Kaldırım meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile buluşturdu. Ferdi'nin kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Muric, topu geride müsait durumda bulunan Ferdi Kadıoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün uzun pasıyla sol tarafta topla buluşan Ferdi, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir vuruşla kendisi ve takımı adına 2. golü kaydetti: 2-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARI



64. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen ve sağ tarafta topla buluşan Murat Paluli, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Altıpasta Wilczek topun gelişine kontrollü bir vuruş gerçekleştiremedi ve top savunmada Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Fenerbahçe savunması tarafından uzaklaştırıldı.

66. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden geriye çıkardığı pasın gelişine ceza sahası dışından Soner Aydoğdu'nun sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

76. dakikada savunmadan Titi'nin uzun pasıyla savunma arkasına koşan Napoleoni, sıfıra indikten sonra topu geriye çıkardı. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin gelişine vuruşunda savunmada Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

87. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ taraftan Mossoro'nun etkili ortasında altıpasta Wilczek'in kafa vuruşunu kaleci Altay çok iyi bir kurtarışla topu kornere çeldi.

90+5. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berkan Emir'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE SERİ BAŞLADI



Fenerbahçe, pandemi sebebiyle lige verilen aranın ardından ligde Kadıköy'de oynadığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, daha önce yenik duruma düşerek son dakikalarda bulduğu gollerle önce Hes Kablo Kayserispor'u, ardından da geçen hafta aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.

Fenerbahçe, Göztepe'yi de yenerek sahasında üst üste 3. maçında da mutlu sona ulaştı.

FERDİ, İLK KEZ 2 GOL ATTI



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Sezonun ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede ise gol yollarında etkisiz kalmıştı.

Göztepe karşısında 25. dakikada takımı öne geçiren golü kaydeden Ferdi, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü de kaydetmeyi başardı.

Süper Lig'de takımı adına 15 maç sonra bu sevinci yaşayan Ferdi, söz konusu 15 maçın 13'ünde şans bulurken, gol sevinci yaşayamamıştı.

Bu sezon ligde 4. golünü kaydeden genç hücumcu, son golünü 6 Aralık 2019'da 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydetmişti.

HASAN ALİ PERFORMANS ARTIRDI



Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, son haftalarda performansını yükseltti.

Sezon sonunda sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erecek Hasan Ali, bu sezon sakatlıkları dolayısıyla uzun süre forma giyememiş ve sakatlığını atlattıktan sonra eski performansının uzağında kalmıştı.

Göztepe karşısında 25. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde pası veren Hasan Ali, bu sezon 2. asistine imza attı.

Hasan Ali, ligde geçen hafta da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Vedat Muric'e gol pasını veren isim olmuştu.

OZAN TUFAN, SAĞ BEKTE DENENDİ



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Göztepe karşısında kısa bir süre sağ bekte oynadı.

Geçtiğimiz hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2 gol atan ve Göztepe maçına forvet arkasında başlayan Ozan, 61. dakikada yapılan değişikliklerin ardından savunmada görev aldı.

Söz konusu dakikada Tolgay Arslan'ın yerine Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ın yerine ise Miha Zajc oyuna girerken, Ozan Tufan sağ beke çekildi.

Bahsi geçen bölümde Fenerbahçe bu kanattan gelişen atakta kalesinde golü gördü.

Bunun ardından Ozan Tufan, 72. dakikada yerini Murat Sağlam'a bıraktı.

DİRAR VE FERDİ TAMAMLAYAMADI



Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu, Göztepe karşısında 90 dakikayı tamamlayamadı.

Her iki oyuncu da yaşadıkları sakatlıklar dolayısıyla oyundan çıkmak istedi.

Fenerbahçe teknik heyeti, 61. dakikada Dirar'ı, 78. dakikada ise Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan aldı.

SERDAR KIZARDI



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Göztepe karşısında maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Serdar Aziz, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Serdar, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI



Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Göztepe karşısında da kalesinde 1 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 11. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.