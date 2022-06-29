Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için prensip anlaşmasına vardı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.