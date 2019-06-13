Fenerbahçe efsanesi Şeref Has hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski yıldızı Şeref Has yaşamını yitirdi. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

Şeref Has'ın ailesi ile spor camiasına baş sağlığının dilendiği mesajda, oyuncunun kariyeriyle ilgili olarak "Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı." ifadeleri kullanıldı.