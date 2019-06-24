Fenerbahçe’den Ankara çıkarması

GÜNEŞ

■ Bu isimlerden ilki, G.Birliği’nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin… Geleceğin önemli stoper adayları arasında gösterilen Mert için teknik direktör Ersun Yanal “mutlak alınsın” raporu verdi. , Kruse ve Kolarov gibi hazır oyuncuların yanı sıra birkaç seneye ilk 11'e olacak genç oyuncuları kadrosuna katmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki günlerde Ankara’ya giderek G. Birliği Başkanı Murat Cavcav’la masaya oturacak. Bu ziyaretin ardından Ankaragücü kulübüyle de genç kaleci Altay Bayındır’ın transferi görüşülecek.