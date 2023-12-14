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Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
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14 Aralık 2023 Perşembe 18:38:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 18:38:00

Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 2025-2026 sezonunun sonuna dek anlaşıldığı belirtildi.

Basketbol oynadığı dönemde Fenerbahçe Beko forması da giyen Jasikevicius, sporculuk hayatında farklı takımlarla 4 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Zalgiris Kaunas'ın 2016 yılında başına geçerek başantrenörlük kariyerine başlayan Litvanyalı çalıştırıcı, 2018 yılında takımını THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne götürme başarısı gösterdi.

Jasikevicius, Zalgiris Kaunas'ın ardından 2020 yılında Barcelona'nın başına geçti. İspanyol ekibine üç kez Dörtlü Final oynatan 47 yaşındaki başantrenör, iki kez de İspanya Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Etiketler : Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius
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