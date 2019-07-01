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01 Temmuz 2019 14:56 | Pazartesi

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

1.82 boyunda olan Allahyar Sayyadmanesh daha önce kariyerinde Padideh ve Saipa takımlarında U19 forması giydi.

Bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyen ve ancak çok az süre alabilen 2001 doğumlu golcü futbolcu, fileleri 2 kez sarsarken 2 de asist kaydetti.

İranlı golcü, İngilizlerin ünlü gazetesi Guardian tarafından potansiyeli yüksek 60 genç futbolcu arasında gösterilmişti.

Piyasa değeri 500 bin Euro olan Allahyar Sayyadmanesh'in kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe transferi şu ifadelerle açıkladı:

“Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”

ALLAHYAR’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’de oynamak için gün saydığını ifade eden Allahyar, “İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Her gün heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarları olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe’de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım.” dedi.

Transfer sürecini de anlatan İranlı santrafor, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Fenerbahçe’nin ilgisini ilk duyduğum andan itibaren zaten büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama daha çok araştırmaya başladım. Hocasıyla ilgili, taraftarlarla ilgili ve kulüple ilgili videoları izledim. Bu da benim heyecanımı kat ve kat arttırdı. O andan itibaren zaten kendimi heyecanımı hissediyordum. Olaylar biraz hızlı gelişti. Kulübün ilgisi olduğunu zaten biliyordum. 18 yaşına bastıktan sonra da hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve bu camiaya resmi olarak katıldım.”

Sarı lacivert forma altında elinden gelen her şeyin daha fazlasını yapacağımı belirten Allahyar Sayyadmanesh, “Elimden gelen her şeyin en fazlasını yapacağım. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

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