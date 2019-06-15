Fenerbahçe '4' koldan! Mitrovic, Konoplyanka, Rondon, Moting...

29 yaşındaki futbolcu da Sarı-Lacivertliler’e olumlu bakıyor. Schalke 04 takımının teknik heyeti de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ukraynalı futbolcuyu takımda tutmak istemiyor. F.Bahçe’nin deneyimli sol kanat futbolcusunu düşük bir bonservis bedeliyle transfer edebileceği, Alman kulübünün bonserviste sorun çıkarmayacağı öğrenildi.

SALOMON RONDON’LA ANLAŞMA TAMAM

F.BAHÇE’YE forvet müjdesi Ada basınından geldi. Cominghomenewcastle adlı haber sitesi, Salomon Rondon’un F.Bahçe ile anlaştığını bu yüzden Newcastle United’in diğer golcüsü Perez’i satmama kararı aldığını iddia etti. 30 yaşındaki Venezuelalı forvet, geçtiğimiz sezon Newcastle United’da kiralık olarak forma giymişti. Rondon, Newcastle forması altında 11 gol atarak harika bir performans sergilemişti. Bonservisi olmayan Venezuelalı için imza parası üzerinde pazarlık yapılıyor. Görüşmelerin ise en kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

RADU MÜJDESİ

F.BAHÇE’DE yeni sezonda Skrtel ile yolların ayrılma ihtimaline karşılık stoper arayışları devam ederken Sarı-Lacivertliler’in Lazio’da forma giyen Radu ile ilgilendiği iddia öğrenildi. İtalyan kulübünün bonservis bedeli talep etmeden 32 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakabileceği öne sürüldü.

GREMIO’NUN JAILSON BEKLENTİSİ

GREMİO, Jailson için ellerini ovuşturuyor. Fenerbahçe Brezilyalı orta sahayı satarsa yüzde 20’sini Gremio alacak. Fenerbahçe oyuncuyu 4 milyon euro artı yüzde 20 satıştan pay şartıyla transfer etmişti. Lazio’nun, Jailson için Fenerbahçe’ye 2 milyon euroluk bir teklif yaptığı biliniyor.

20 MİLYONLUK GERİ ADIM

THE Mirror’a göre Fenerbahçe Fulham’a Aleksandar Mitroviç’i sordu ancak 20 milyon euroluk bonservis bedelini duyunca geri adım attı. Başarılı forvet Fulham’ın Premier Lig’den düşmesinin ardından birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

MOTING KAPIŞMASI

FRANSIZ basınından Foot Mercato sitesinin haberine göre; F.Bahçe, PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Choupo Moting ile ilgileniyor. Beşiktaş da geçtiğimiz hafta Kamerunlu golcü ile transferi görüşmek üzere randevu talep etmişti. PSG cephesinin Stoke City’den bedelsiz transfer edilen Maxim Choupo-Moting için fazla bir bonservis talep etmeyeceği bildirildi.

(Aksam)