Fejsa fark yaratır

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’NİN transferini büyük ölçüde bitirdiği Benfica’nın Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa’yı, Portekizli gazeteci Luis Aguilar, yorumladı. Yıllardır Benfica’yı takip eden Aguilar 30 yaşındaki futbolcu için, “Fejsa, yeni teknik direktör Bruna Lage’nin göreve gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybetti. Takımın tecrübeli isimlerinden Samaris ve 19 yaşındaki genç oyuncu Florentino, teknik direktör Lage’nin hep ilk düşündüğü iki isim. Fejsa bu iki ismin hep arkasında yer aldı” dedi.

ÖLDÜRÜCÜ PASLARI VAR

■ PORTEKİZLİ yorumcu, şu ifadeleri kullandı: “Topu geriden almada çok iyi bir oyuncu. Defans hattında takıma mükemmel bir katkı sağlıyor. Çok iyi derecede tekniği olmasa da pasları çok etkili... Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor. Geçen sene çok ciddi sorunlar yaşamadı ama Benfica’ya geldiği ilk yılda ciddi sorunlarla boğuştu. Formayı kaybetti ama defans hattına arkadaşlarına mükemmel katkı sağlıyor.” Sarı-Lacivertli kulüp 3 yıllık anlaşmayı kısa süre içinde açıklayacak