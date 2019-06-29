Federasyondan FFP devrimi

GÜNEŞ

■ TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu. Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek.

HARCAMA LİMİTİ AŞILAMAYACAK

■ FEDERASYON, takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019'da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak. Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek. Kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa TFF, yeni talimatnameyle kulüplere puan silme, transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.

iŞTE CEZALAR:

YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA: İhtar

YÜZDE 6-10 AŞILIRSA: Kadro sınırlaması

YÜZDE 11-15 AŞILIRSA: Transfer yasağı

YÜZDE 16-20 AŞILIRSA: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

YÜZDE 21-25 AŞILIRSA: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.