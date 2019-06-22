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22 Haziran 2019 13:11 | Cumartesi

Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan'a onay: Bana göre iyi transfer olur

Adı Galatasaray’la anılan Yusuf Erdoğan için teknik direktör Fatih Terim’den olumlu rapor.

TM Dijital Haber Merkezi

4 yıl Trabzonspor’da oynadıktan sonra Beşiktaş’a gitme ümidiyle bordo mavili kulüpten ayrılan, hatta ‘Şenol Güneş beni istiyor’ diyerek siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanan Yusuf Erdoğan Bursaspor’la anlaşmış, tecrübeli oyuncu büyük takım hayallerini askıya almıştı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI JİMMY DURMAZ VE YUSUF ERDOĞAN

Aradan geçen iki sezonun ardından Bursaspor’un kümeye düşmesiyle transfer ihtimali bir hayli güçlenen Yusuf Erdoğan Galatasaray’a gidiyor. İyi bir yerli futbolcu jenerasyonu oluşturmak isteyen Terim’in Yusuf’u çok istediği öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcunun ‘Bu sefer hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum’ diyerek sarı kırmızılı kulübe gitmek için can attığı belirtildi.

‘BEN YUSUF’UN ÖZGÜVENİNİ YERİNE GETİREBİLİRİM’

Oynadığı futbolla zaman zaman Bursa taraftarlarının tepkisini çeken Yusuf Erdoğan için rapor hazırlayan Fatih Terim’in kanat oyuncusuna son derece sıcak baktığı bildirilirken, tecrübeli teknik adamın teknik heyetiyle paylaştığı ‘Yusuf’ analizinde ‘Özgüvenini kaybettiği dönemlerde gerçekten tanınmaz bir hale geliyor ama ben zaten onu rotasyon oyuncusu olarak kullanacağım, kadro içerisinde rekabeti artırır kendisinin yeteneklerine güveniyorum, o özgüveni Yusuf’a aşıladığımız zaman büyük işler başarabilir. Futbolcu her iki kanatta da oynayabiliyor bu bizim için büyük avantaj. Özellikle öne geçtiğimiz maçlarda rakibin açtığı alanları çok iyi kullanacak, bana göre transferi iyi olur’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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